MOBİL HİZMET ARACI

Mobil Hizmet Aracı’nın bu hafta hizmet verdiği yerler. cTÜM PROGRAMI GÖRÜNTÜLEYİN
TUZLA GÜNDEMİ

Covid-19 Sürecinde ülke genelinde verilen mücadeleye destek olalım. cDETAYLAR

Dr. Şadi YAZICI

Tuzla Belediye Başkanı

Tuzla'da Güncel Neler Oluyor?

VİDEO HABERLER
VİDEO HABERLER
KDV DENETİMLERİ- A HABER

KDV DENETİMLERİ- A HABER

wVİDEOYU İZLE
KDV DENETİMLERİ- A HABER
VİDEO HABERLER
VİDEO HABERLER
BİLİM KADINI HAKLARI GÜNÜ- CNN TÜRK

BİLİM KADINI HAKLARI GÜNÜ- CNN TÜRK

wVİDEOYU İZLE
BİLİM KADINI HAKLARI GÜNÜ- CNN TÜRK
DUYURULAR
DUYURULAR
Sürekli İşçi (Engelli) Personel Alımı

cDETAYLAR
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Online İşlemler

Belediyemize ait tüm Online İşlemlere Ulaşabilirsiniz

E-BELEDİYE
BEYAZ MASA
CİMER
KENT REHBERİ
İMAR DURUMU SORGULAMA
İMAR PLAN DUYURULARI
BAŞVURU REHBERİ
HANGİ HİZMETİ NASIL ALIRIM ?
NİKAH DAİRESİ
E-RUHSAT
MOBİL HİZMET ARACI
E-REHBER
İHALELER
NÖBETÇİ EZCANELER
WEB SİTELERİMİZ
ARABULUCULUK KOMİSYONU
Müdürlükler

Hizmet Rehberi Uygulamalarımıza Ulaşabilirsiniz

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Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Eğer aradığınız bir hizmeti bulamadığınızı düşünüyorsanız, Canlı Destek Hattını kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

uCANLI DESTEK HATTI fÇağrı Merkezimiz (444 0 906) 7/24 hizmet vermektedir.
Tuzla Kart

Üye işyerleri ve avantajlarını buradan takip edebilirsiniz

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Gönül Elleri Çarşısı

Paylaşmak Güzeldir, Sevgi ve Vefa ile kapınızdayız.

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Tuzla E-KÜTÜPHANE

Uygulama sayesinde onbinlerce kitap evinde, cebinde, tabletinde.

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e-Hadi Eğitim Portalı

Yeni nesil eğitim portalımızla siz de evden hayata katılın

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İhale İlanları

Belediyemizin açmış olduğu tüm ihale ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin aldığı tüm kararlara buradan ulaşabilirsiniz.
Faaliyet Raporları

Belediyemize ait faaliyet raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Tuzla Kültür & Sanat Portalı
MAYIS 2022

Toplam 38 Etkinlik

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Daha fazla etkinlik için

tuzlakultursanat.org
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Projelerimiz

Tuzla’da hizmetin en iyisini sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz

Daha fazla projeincelemek için buraya tıklayın
Kültür Merkezleri

Kültür Merkezlerimizde tiyatro vb. etkinlikleri ücretsiz izleyebilirsiniz

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Atık Geridönüşüm

Tuzla'daki Atık Geridönüşüm toplama noktaları için tıklayın

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Tesislerimiz

Belediyemizin hizmet verdiği tüm tesislerimizi inceleyin

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Tuzla Kariyer Merkezi

Onlarca firma, yüzlerce CV arasında aradığınız İş burada

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Kadına Şiddete Hayır

Detaylı Bilgi, Haklar ve Tanımlar için tıklayınız

cDETAYLAR
Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri

Tuzla Bilgi Evleri hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz

cDETAYLAR
Covid-19 Hijyen ve Korunma

Salgından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz

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uCANLI DESTEK HATTI
444 0 906

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Tuzla Belediyesi 2020 Copyright (c) Her Hakkı Saklıdır.

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E-BELEDİYE
BEYAZ MASA
CİMER
KENT REHBERİ
İMAR DURUMU SORGULAMA
İMAR PLAN DUYURULARI
BAŞVURU REHBERİ
HANGİ HİZMETİ NASIL ALIRIM ?
NİKAH DAİRESİ
E-RUHSAT
Kadına Şiddete Hayır

Detaylı Bilgi, Haklar ve Tanımlar için tıklayınız
Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri

Tuzla Bilgi Evleri hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz
Covid-19 Hijyen ve Korunma

Salgından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz
Canlı Destek Hattı

Hızlı iletişim için destek hattımız

Çağrı Merkezimiz (444 0 906) 7/24 hizmet vermektedir.
Bize Ulaşın

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